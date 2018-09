Operació tieta

Tres noms, que no tenen aparent relació, m’han fet pensar en vosaltres, tietes catalanes, com a votants decisives, i en el "tietisme" com a fenomen polític. Joan Pera, Josep Cuní i Manuel Valls.

Al circuit català de televisió espanyola hi faran nous episodis del doctor Caparrós, protagonitzat pel seu hereu, en Joan Pera. Ep! Això atraurà la tieta nostàlgica, que, després, potser deixa la tele engegada i es mira l’informatiu. En Cuní torna a fer ràdio, però no a la Corpo, on ha obtingut sempre els millors resultats, a la SER. Ell també podrà arrossegar la tieta catalana i suggerir-li que torni al seny. I, competint per l’alcaldia de Barcelona, amb tota la pasta i tot el seny, també, Manuel Valls. Durant la campanya, ja ho veureu, us diran que ell no és un racista, que els episodis “polèmics” que va tenir a França amb els immigrants no passen de tres, que ell de “gestionar” la immigració en sap molt (li han buscat les classes a Esade i tot, perquè ho expliqui) i que, en realitat, anava cada nit a sopar a les 'banlieues' (ai, com la sentirem, aquesta paraula) per conèixer de primera mà el problema.

Us busquen a vosaltres, tietes. Perquè vosaltres, tot i la rebequeta, tot i el tortellet, us vau trencar la cara per votar i voldríeu veure la República. Us necessiten a la cleda, sense el llaç groc i aplaudint el rei. Sou dones, mares i àvies, teniu més de 50 anys, sou de classe mitjana, potser creieu en Déu, sou solidàries, llegiu, estimeu els animals, sou associatives, us encarregueu de l’economia familiar, sou catalanistes i us fot molt que maltractin la vostra llengua. Ho saben. Vosaltres decantaríeu la balança, sou les que abans votàveu en Pujol i que ara heu votat República. Necessiten que voteu en Valls. Lligueu-vos bé al pal, tietes estimades, que les sirenes aviat començaran a cantar.