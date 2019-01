L’origen del món, segons Ciutadans

Els de Ciutadans, ara també crítics d’art, s’han queixat per una exposició que s’exhibeix a Granada feta pels alumnes de la Facultat de Belles Arts. Els ha ofès una magnífica obra que pretén (i aconsegueix) denunciar l’explotació sexual. Es diu 'Carn de vulva'. L’obra comunica a la perfecció les intencions dels autors, perquè mostra vulves ensangonades i envasades al buit, com si fossin menjar del que es troba a la xarcuteria, de manera que a l’espectador de seguida li ve al cap la idea de comerç amb el sexe de les dones. Et sacseja. Però després de la queixa de Ciutadans (experts en problemes reals de la gent), l’Ajuntament ha traslladat l'exposició. El partit que governa a Andalusia amb el PP i Vox “ha demanat un protocol per controlar que les exposicions en espais municipals no fereixin la sensibilitat del visitant i compleixin tots els requisits de seguretat”.

Demanar que les exposicions en espais municipals compleixin els requisits de seguretat està molt bé. Però demanar que no fereixin la sensibilitat del visitant és demanar que s’acabi amb l’art. L’art (si no és una exposició de macramé) ha de ferir la sensibilitat dels espectadors. 'Merda d’artista', de Piero Manzoni, contra el mercat de l’art, fora. El Jesucrist amb pistoles, de Magnus Gjoen, fora. 'My bed', de Tracy Emin (m’encanta), que ens mostra el seu llit desfet, amb condons usats i roba interior amb sang, fora. Però també fora la Madam X, de John Singer. La mare –que devia votar Ciutadans– va fer el que va poder perquè l’obra es retirés. I 'L’origen del món', de Courbet. I 'Susanna i els vells', de Tintoretto...

El que és inaudit és que protestin per una exposició contra l’explotació sexual (felicitats als autors) i no hagin reparat en la presència, en espais municipals, també, d’explotades sexuals. I que això no sigui l’escàndol.