El Tribunal Suprem espanyol podria endarrerir la sentència dels presos polítics per no interferir en les municipals. És una pràctica habitual, es veu. El que potser no és una pràctica habitual és mantenir els acusats un any en presó preventiva per “risc de fuga” (i escarment i escapçament).

Si no volen interferir en les municipals vol dir que si se celebrés el judici i es dictés sentència abans de les municipals hi interferirien. Hi interferirien de manera fefaent, palpable, evident, vull dir. Perquè qualsevol fet humà (una inundació a l’Ajuntament, un atemptat, un Oscar a una pel·lícula catalana, una epidèmia de grip, el casament de Manuel Valls al parador de Cardona...) podria interferir d’una manera o d’una altra en les eleccions municipals.

Si no dicten sentència fins després de les eleccions perquè hi podrien interferir, vol dir que la sentència serà condemnatòria. Ja sé que ningú en dubta, d’això, però em sembla important remarcar que ningú en dubta tot i que qualsevol jutge no espanyol dirà que no hi ha rebel·lió, que no són colpistes i que no es pot tancar la gent per permetre un debat amb una paraula tan proscrita com 'rohingya'. Si fos absolutòria no hi interferiria, perquè és difícil que els independentistes, agraïts de tanta justícia, es decidissin a votar els del 155. Si fos condemnatòria, en canvi, podria passar que alguns equidistants deixessin de votar els del 155 o deixessin de votar els equidistants. Podria passar que alguns ciutadans castiguessin els carcellers, com a la manifestació dels telèfons mòbils, on hi havia molta gent no independentista però contrària a la repressió i a la injustícia espanyola.

Si donem per bo que només en cas que els presos fossin condemnats es produiria una interferència en les municipals, i donem per bo que el Tribunal Suprem vol evitar això, estem davant d’un judici polític.