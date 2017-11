‘Pomacea maculata’

Com diligents cargols poma, els fanàtics de l’article 155 avancen i mengen. Ara, com que la població autòctona de l’arrossar és a la presó o a l’exili, han decidit que s’emporten les obres de Sixena. Veurem com ho fan. Són capaços de pagar el trasllat amb el superàvit de la Generalitat. I amb l’embranzida, ja ho han aprofitat per reclamar els papers per a l’arxiu de Salamanca. És un botí de guerra i la guerra la va guanyar Franco. Per tant, és molt normal que aquelles cartes que va escriure el meu avi des del front a la meva àvia siguin allà i no pas aquí. Aviam si un dia d’aquests se’ls acut de desmuntar, pedra a pedra, la Sagrada Família per col·locar-la en un lloc menys sediciós. Del govern que s’acaba de vendre un jaciment arqueològic per 7.800 euros es pot esperar tot.

Per això, m’atreveixo a suggerir-los, als del 155, que si troben gust a això de decretar, manar, ordenar i prohibir (l’última prohibició és la il·luminació de color groc a les fonts de Barcelona en record dels empresonats) el que han de fer és campanya independentista. Res de fer campanya unionista. Que deixin immediatament de dir que volen que a TV3 hi hagi gent normal. Que deixin de dir que la sang dels cops de porra és quètxup. El que han de fer és anar al Concert per la Llibertat de dissabte: fer salts quan surti la Dharma i cara d’interès quan surtin Els Amics de les Arts. El que han de fer és posar-se un llaç groc a la solapa o una agulla d’estendre (no és una pinça, amics) o un mocador. El que han de fer és solidaritzar-se amb el Toni Albà, que haurà d’anar a declarar als jutjats per un tuit. El que han de fer és criticar els caves de Freixenet.

D’aquesta manera l’independentisme guanyarà per golejada. I si guanya per golejada, el govern ens seguirà aplicant el 155. I si ens segueix aplicant el 155 manaran ells. És l’única manera que tindran de manar a Catalunya. Si pretenen manar després d’haver guanyat, no manaran mai.