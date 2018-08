'Preparao' o no 'preparao'

Diu la periodista Pilar Urbano que el rei Joan Carles va advertir la seva amant, l’artista Bárbara Rey, que no sortís al carrer el 23-F perquè hi podia haver aldarulls. Explica que la informació li ha arribat pel capellà dominic Bartolomé Vicens i Fiol, confident, diu, de l’emèrit, i per Sabino Fernández Campo, secretari de la Casa del Rei.

No cal ser Marie Curie per arribar a la conclusió que si el Borbó va tenir el detall d’avisar l’amant que no sortís al carrer aquell dia és perquè estava al cas del que passaria. El cop d’estat s’havia “pactat”. D’aquesta manera es reforçava la seva figura davant dels militars (que qui sap si, de tota manera, pensaven alçar-se). Els militars espanyols eren hereus de Franco. Durant aquella –ara veiem que fètida– transició no es va depurar ningú, ni es va arrencar cap medalla. No es va tancar a la presó cap torturador, cap violador, cap assassí. Es van seguir passejant pels pobles amb els rellotges dels que havien matat als canells. De fet, aquests dies n’han sortit uns quants, de militars, que han firmat un manifest a favor del dictador i aquells temps enyorats. (Es veu que això no és delicte, Jordi Cuixart.)

La pregunta és si l’amant de Bárbara Rey també va avisar la seva cornuda esposa. Vull pensar que sí. I la pregunta és si aquest secret va ser també revelat al fill, actual rei, Felip, el Preparao. També vull pensar que sí. Si no l’hi va revelar i ell sempre va creure, com tothom, que aquell cop d’estat no era la farsa d’uns aprofitats, vol dir que no està 'preparao'. No compta amb el cinisme necessari per al càrrec. És un titella. Però i si sí que l’hi va dir? Llavors no és un titella. Compta amb el cinisme necessari. Sap que aquestes coses, de vegades, s’han de fer, malgrat els danys col·laterals. I llavors, tampoc està 'preparao'. La solució, ja ho veieu, és la república.