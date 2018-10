Preparem-nos tots per als judicis

Estem preparant-nos perquè els judicis als activistes i polítics no siguin justos. Pensem que els condemnaran. Si no a dues dècades, a una, tant se val. Als quinze anys dels seus fills o als vint-i-cinc, tant se val. Si els condemnen seran injustos perquè cap d’ells ha comès el delicte del qual els acusen: rebel·lió. Sabem que no han comès rebel·lió perquè la rebel·lió implica violència i armes. I és per això que el jutge que ha triat l’Estat per salvar Espanya (aquest estat que va cometre en democràcia, i tothom ho ha oblidat, terrorisme d’estat) diu que les concentracions davant la seu d’Economia són “equivalents” a una “presa d’ostatges amb trets a l’aire”. És a dir: al cop d’estat de Tejero.

Però seran injustos també si no els condemnen, pel fet de celebrar-se com se celebraran. Poden acusar una persona d’assassinat (no li demanarien tanta pena, per cert) i al judici qualificar les proves. Si no n’hi ha, serà lliure. Ara bé, si l’acusen d’assassinat i tothom veu que les proves són falses, que qui les aporta és un policia que de nit li enviava missatges d’odi a Facebook, que les proves són que “tenia la intenció” d’assassinar i que si les forces de l’ordre no van intervenir va ser perquè llavors “hi hauria hagut més assassinats”, el judici és una farsa. I si l'absolen, es dona un valor de veritat a aquell assassinat inventat per escarmentar.

Les interlocutòries del jutge Llarena estan calculades per a una època sense internet ni càmeres de televisió. Ni els diaris internacionals ni els ciutadans assistiran callats al judici més important d’Espanya des de la mort de Franco. La unitat d'Espanya no li importa tant al món com a Borrell i Casado. L’acusació és una farsa. Per tant, el judici ho serà. Paradoxalment, si els condemnen hi haurà qui comenci a entendre que volem fer un camí independent d’Espanya, que es convertirà, ja 'de facto', en un estat poc de fiar.