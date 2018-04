Hi ha una noia que podria ser la vostra filla, que no ha fet res, que no ha fet res de res, i que ara acuseu de terrorisme. Podria ser la vostra alumna, la cangur. No ha fet res, ha penjat un àudio a la xarxa on deia que s’havia de tallar el port i Mercabarna. Encara que ho hagués fet no seria terrorisme. No ho és a França, a Alemanya, només a Espanya, només si ets independentista. Però ¿com es pot no ser independentista si t’acusen de terrorista per ser-ne? La tancaran a la presó, suposo, perquè “ser” terrorista és molt greu, i no la deixaran sortir, suposo, i quan algun jutge europeu digui que terrorisme és matar i sembrar el terror ja hauran passat anys i la noia haurà servit per escarmentar els altres, per atemorir pares i avis, mestres, amics, perquè tothom torni a repetir allò de la postguerra: “No et signifiquis”.

Terrorisme és matar però no us importa gaire. Les paraules, a nosaltres, ja no ens serveixen de res, perquè a vosaltres us serveixen per a tot. Voleu ser com la tanca electrificada que fa que les vaques no s’escapin de la cleda. Voleu ser com els que ens posen burques a les dones perquè no se’ns vegi el rostre del pecat. Sou els nostres carcellers i actueu com a carcellers. Amb arguments de quincalla. Això és terrorisme, això és rebel·lió. El que és dolent no és el que fem sinó el que som. Només discuteix sobre si s’ha de pegar als nens i als animals, per corregir-los, aquell que té el poder i el bastó, el que hi està per sobre. Ni els nens, ni els animals tenen cap dret a discutir-ho. Jo, quan era petita, només aspirava (els gossos de casa feien el mateix) a no cridar l’atenció.

Diumenge hi ha una manifestació per reclamar llibertat. Dic “reclamar” però hauria de dir “per demostrar que volem”, suposo. Em diuen que no hi aneu. Com si aquesta noia, que es diu Tamara, no fos ningú i la seva vida no valgués res. Passareu el diumenge parlant de sèries, escoltant òpera, anant ben de matí al gimnàs i fent retuits. El nostre somriure és trist. Però ¿és alegre, és satisfet, el vostre? ¿Va ser per això que vàreu entrar en política a l'edat d'aquesta noia?