Tamara Carrasco, la jove arrestada al seu poble per haver “participat” en l’aturada de país del 8-N, continuarà sense poder-ne sortir perquè diu el jutge que “els Comitès de Defensa de la República continuen actius”. A ella, com a l’altre jove –a l’exili–, Adrià Carrasco, se l’acusava de sedició, rebel·lió i pertinença a banda armada. A casa seva van trobar-hi una careta de Jordi Cuixart. La mare de l’Adrià va explicar que durant l’escorcoll el policia encarregat va agafar un tros de cordill i va apuntar, a l’atestat, que era “una metxa”.

Hi ha encara qui s’equidista indolentment, qui troba que els uns 'patatim' però és que els altres 'patatam' i el màxim que farà serà queixar-se –però no gaire– per la situació de Willy Toledo. Ho van explicar molt bé, sense voler, els cantants Andy i Lucas: “Política. ¿Cómo vamos nosotros a meternos en política si vivimos de los ayuntamientos...?”.

Per al que no hi ha separació de poders és per a tot el que es relacioni amb Catalunya

Però equidistar-se cada cop és més difícil, perquè la capoeira és doble. Tu saps que la noia no és terrorista, que no ha comès cap dels delictes dels quals se l’acusa. I pots callar i mirar cap a un altre cantó i parlar molt de si Franco o no Franco a l’Almudena. Però a més a més has de seguir dient que Espanya és una democràcia i un estat de dret i que hi ha separació de poders (aquests dies la meva filla ho estudia a classe). Separació de poders segons per a què. Per al lladre d’una joieria sí que hi ha separació de poders. I per a un petit traficant de droga. Aquestes coses que fan els pobres diables els jutges les comprenen. Per al que no hi ha separació de poders és per a tot el que es relacioni amb Catalunya. Em recorda el cas d’un home que era molt bona persona sempre, i tothom ho deia, mira tu, excepte quan bevia. Llavors es posava violent. Però si no bevia, no.