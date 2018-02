Tancar TV3

María Dolores de Cospedal, la ministra que es va empassar sense aigua allò d’en Cipollino, diu que “TV3 ha deixat de ser un mitjà de comunicació social per passar a ser un mitjà de propaganda política i de manipulació” i que, per tant, “s’hauria de mirar”. Noteu, lectors, que aquest “s’hauria de mirar” el fa servir com els metges davant d’un mal lleig: vol dir que s’hauria d’intervenir. Això seria aplicar el 155 a la manera hardcore (es veu que ara el que ens fan és una mica de body pump).

Que vulgui intervenir TV3 (i Catalunya Ràdio, suposo) és la conseqüència lògica de tot el que estan fent. A mi em recorden aquella criatura que va posant a prova els pares vejam on tenen el límit, i cada cop la fa més grossa, i, com que els pares no diuen res, ja no hi ha qui l’aturi. Si els que governen tanquen a la presó titellaires i rapers, si multen tuitaires, si volen imputar per odi un senyor que s’ha posat un nas de pallasso i un mecànic que no va voler arreglar el cotxe d’una policia nacional, si condecoren els policies que ens van pegar l’1 d’octubre, si multen un senyor per fer un fotomuntatge amb la cara de Jesucrist, si tenen en presó preventiva Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Oriol Junqueras i Quim Forn i no els deixen sortir perquè segueixen sent independentistes però mentrestant deixen campar lliure el gendre del rei, ja condemnat... Si passa tot això, a TV3 i a Catalunya Ràdio s’explica. I, per tant, TV3 i Catalunya Ràdio són com els titellaires, rapers, pallassos o polítics independentistes: algú que no convé que parli. Un cop tancada la tele i la ràdio, s’hauria d’anar a buscar els youtubers, els escriptors de segons quina mena de llibres, els autors de segons quina mena de columnes. Posar inspectors a les classes, fer els exàmens des de Madrid. Vigilar què diuen els capellans a missa i els monitors d’esplai a l’esplai i controlar els grups de WhatsApp. L’any que ve, per compensar, es torna a enviar el rei a fer un discurs a Davos. És l’únic comunicador que no haurà perdut la feina.