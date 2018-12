El consell de ministres que el dia 21 ha de venir a aquestes terres de missió se celebrarà, ens anuncien des de la cort, a la Llotja de Mar de Barcelona “perquè és "un dels edificis més emblemàtics i representatius de l'economia i la cultura de la ciutat”. En això tenen raó. És allà on se celebra el concurs de tast de vi per parelles de Vila Viniteca, de manera que veure la ministrada allà dins, entre les nobles parets, ens farà recordar algunes escenes consagrades a l’art de Dionís. Venen a Barcelona després d’uns dubtes, perquè, com va dir la ministra Calvo, “también es España”. I aquest “también” ho és tot.

Ara bé, la Llotja de Mar també està ben triada per altres motius. És un lloc ideal per a les protestes. Molt més pràctic, de cara al col·lapse, que, posem per cas, el 'rooftop' de les Torres Negres de La Caixa o el Palau Reial, enmig de la Diagonal. És per això que valdrà la pena que els Mossos d’Esquadra, aquell dia, s’encomanin a sant Cristòfol. Ara l'última moda de la imprevisible, casual, atzarosa i sorprenent justícia espanyola és acusar-los de “deixadesa de funcions”. No sempre, esclar. Només quan la cosa afecta l’honor d’Espanya (i l’honor, sovint, sol ser als testicles). No els acusen de deixadesa de funcions per la vaga de taxistes, però els acusen de deixadesa de funcions durant els talls d’autopista dels CDR. En aquest cas, haurien hagut, es veu, d’anar a convèncer els manifestants que se’n tornessin a casa.

El dia 21 venen senyors espanyols molt principals i les protestes no serien considerades una vaga de taxistes. Per tant, els Mossos podrien tornar a ser acusats de deixadesa de funcions. Però és que tenim un problema. Les rondes, que són allà, al costat del Palau, ja solen estar col·lapsades sense que hi hagi cap tall de carretera. I la Rambla és plena de turistes, carteristes i estàtues humanes. Amb quatre 'iaioflautes' que protestin ja ens tornaran a acusar de sedició.

Empar Moliner és escriptora