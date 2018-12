Vuit temes que no has de tocar la nit de Nadal

“Vuit psicòlegs t’expliquen vuit temes que val més no treure la nit de Nadal”, llegeixo al portal Buena Vida. Ni set ni nou. Vuit. És un reportatge escrit per Miguel Ángel Bargueño. Són aquests: la pujada del feminisme, la situació política a Catalunya, la rivalitat entre el Reial Madrid i el Barça, els abusos sexuals a l’Església, les pensions, la irrupció de Vox, les herències i l’atur juvenil. Aquests consells, esclar, són només per a les famílies que no traguessin, el Nadal passat, el tema de la independència, perquè si és així, com ja ens advertia el ministre Fernández Díaz, deuen estar dividides i aquest any no soparan juntes.

Potser els que parlen de les famílies dividides fa poc temps que viuen aquí. O hi viuen però són molt antipàtics i la família té un grup de WhatsApp paral·lel per no haver de quedar amb ells. Perquè, per exemple, en el cas dels abusos sexuals a dins de l’Església és difícil no estar d’acord en el mateix punt de vista. I qui es pot emprenyar si parles de la “pujada” del feminisme? Qui pot trobar bé que l’1 d’Octubre hi hagués càrregues policials? Sí, no m’ho digueu.

El que no saben els psicòlegs és que els catalans tenim un gran avantatge a l’hora de parlar de qualsevol cosa. La nit de Nadal sopem poc, si no és que tenim amics o família de fora, perquè el dinar és l’endemà. I quan parlem d’alguna qüestió en què no estem tots d’acord (que sol passar al llarg de la vida) agafem el bastó i, per descarregar adrenalina, fotem cops al tió. Ens quedem nous. Ho recomano a tothom. Després de quatre nates al tronc pots discutir amigablement de feminisme, d’independència i de capellans pederastes amb qualsevol cunyat.