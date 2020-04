No tinc segona residència, per tant no parlo per mi. Aquests dies se’n parla, dels que en tenen, perquè alguns se n’hi van per passar-hi els dies de festa (diguem-ne així). Se’ls tracta d’insolidaris. Es diu que si hi van pot ser que escampin la malaltia i que col·lapsin els hospitals dels pobles on s’estan, que no tenen les infraestructures dels de les capitals.

Això al principi de la pandèmia tenia sentit. Tots podíem ser infectats, tots podíem infectar. En té, ara? És una pregunta que faig honestament. No hi tinc resposta. Imaginem una família de quatre membres que ahir, d’estranquis, van marxar cap a Sant Kevin de Vallfosca, on hi tenen la caseta amb jardí. Duien menjar, aigua i de tot al cotxe per no haver d’anar a comprar al supermercat del poble. Volien sortir al jardí o passejar –d’estranquis, també– per la muntanya. Aquesta família no es trobarà amb ningú de Sant Kevin. A Barcelona (imaginem que són de Barcelona) fa molt que no van a fer feina “presencial”. Qui surt a comprar és el marit, per exemple, que també li porta menjar a la mare (confinada perquè és població de risc). La dona d’aquesta família suposem (agafo l’exemple de casa) que treu el gos. Els dos fills no han sortit per a res. Si en aquests dies de confinament cap d’ells no ha agafat la malaltia (o l’ha agafat sense adonar-se’n), és evident que l’activitat més arriscada que poden fer a partir d’ara no és pas anar a la segona residència, sinó anar a treballar dimarts en transport públic. Si dimarts poden anar a treballar per què no poden anar, amb aquestes precaucions que dic, a la segona residència?

Entenc que es prohibeixin activitats arriscades. Però també em sembla que n’hi ha algunes, d’activitats (i insisteixo que no tinc segona residència), que es prohibeixen per ràbia. En dic una que sí que m’afecta directament: fer esport al carrer. No entenc que no en pugui fer, d’esport al carrer, amb les precaucions lògiques (em poso mascareta, i si em trobo un altre esportista, canvio de vorera) i sí que pugui agafar el metro dimarts.