No, si ja entenem que vulgueu marxar, però...

L’altre dia, Josep Borrell, amb mal de paquet per culpa de Gibraltar, va dir que “abans es trencaria Gran Bretanya que Espanya” i els diaris britànics van parlar de testosterona espanyola i de “machismo”. La paraula la van escriure així, en castellà, sense traduir, perquè en anglès la paraula 'machismo', com 'macho', ja significa una actitud espanyola prepotent i 'torera'. Per si a algun forà no li havia acabat de quedar clar quina és aquesta actitud, el mateix ministre ha dit, ara, que Amèrica té poca història al darrere, perquè “lo único que hicieron fue matar a cuatro indios”. Que li donin “la oreja y el rabo”. Borrell és també el que va dir, rient, rient, que s’havia de desinfectar Catalunya i que Oriol Junqueras (que ja era a la presó) li recordava el mossèn del seu poble. És, en fi, l’home que va defensar aferrissadament José Barrionuevo i Rafael Vera, que van ser condemnats per crims d’estat.

En tot cas, frases com aquesta fan que els estrangers et diguin: “Si ja ho comprenem que vulgueu marxar, però és que si marxeu...” Es miren el Valle de los Caídos, les verges condecorades i Dani Mateo denunciat per policies. L’'aporellos', el discurs del rei. Els toros i els toreros, l’autocar de Ciutadans per Andalusia amb les cares dels presos polítics que demana que no se’ls indulti. I et diuen: “És que si vosaltres marxeu què passarà amb Espanya?” Com si nosaltres haguéssim de fer de mur de contenció, no només econòmic. Els pots dir que a Catalunya hi ha fatxes, com a tot arreu, els pots dir que a Catalunya hi ha un vint per cent de gent que vol que els presos polítics segueixin a la presó i no se’ls indulti, els pots dir que també hi ha amants dels toros, els pots dir que Borrell és català. No hi fa res. En privat et diuen que Catalunya com Gibraltar: una petita peça clau que no es pot moure o cau tot.