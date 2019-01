El passat del noi de la mare

Fa dies que no tenim cap notícia de l’admiradíssim candidat del PP a l’alcaldia de Barcelona, “el noi de la mare” (el noi-noi de la mare, vaja). I el mutis (el mutis-mutis) coincideix amb una informació publicada pel foto-periodista Jordi Borràs, que destapava el seu passat al grup (i no precisament de minyons escoltes) “Fuerza Nueva”. No és que sigui una informació sorprenent, però sí que és una informació rellevant. Afecta Manuel Valls, l’home que li va fotre crits a una pantalla de televisió en un sopar literari, perquè no li va agradar que el guanyador del Pla reivindiqués els presos polítics. Per cert, sort que no va anar al concert d’U2 de la gira Experience & Innocence, perquè potser hauria pujat a l’escenari i li hauria arrencat les ulleres a Bono. A la pantalla de televisió, entre altres reivindicacions democràtiques, hi sortia una manifestació independentista a Barcelona, la ciutat que diu que vol governar.

És probable que els que li han comprat el caríssim paracaigudes, i li han ajustat el talabard al voltant del cos i per darrere les espatlles, tinguessin pensat un pacte postelectoral, si es podia, amb el noi-noi de la mare i amb la resta dels de la 'selfie' de la manifestació de Societat Civil Catalana. El projecte per a la capital de Catalunya? Bah... Que no sigui dels independentistes, ni de la Colau.

Ara, però, això se’n va en orris. L’home que no surt a les fotos sense una rajola de Puig i Cadafalch diu que busca el “votant catalanista moderat”. Perquè, esclar, amb el votant de Ciutadans (que potser no se sent gaire engavanyat amb el passat del noi-noi) no en té prou. Si no fes tan pocs dies que Manuel Valls viu entre nosaltres sabria una cosa. El votant no independentista no és necessàriament “anti-independentista”. I la majoria de barcelonins (fins i tot els votants del partit que li dona suport a l’ombra), a diferència del que va demostrar ell la nit del Pla i el Nadal, sí que volen la llibertat dels presos polítics.