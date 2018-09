Et pot agradar o no, però segur que no et deixa equidistant

Aplaudeixo la Fura dels Baus perquè ha aconseguit transgredir. 'Épater les bourgeois', que proclamaven els simbolistes francesos. I la companyia, segons diu, vol “centrifugar cervells i remoure tripes”. Però aconseguir-ho el 2018 des d’un escenari és gairebé impossible. Avui en dia, com es pot ser deixeble d’Antonin Artaud? ¿Amb escenes violentes, quan resulta que les iaies han viscut l’1 d’Octubre? ¿Despullant-te, quan resulta que tothom té internet a casa?

Per això em trec el barret davant del que van fer al Teatro Real de Madrid. Aparentment van representar 'Faust', sense espaterrar els burgesos del públic, inclòs el rei d’Espanya. Però al final dos membres del grup van sortir a saludar amb un llaç groc. I llavors sí! Un sector dels espectadors, finalment escandalitzat, va xiular.

L’endemà l’acció teatral continuava. El director de la companyia va proclamar: "Estic desolat, ja que considero que els fets han sigut totalment desafortunats i fora de lloc. En la meva opinió, no s’han de barrejar els posicionaments polítics personals amb l'àmbit professional". I va explicar que Castells i Flores, els dos homes del llaç, són "dos col·laboradors que no formen part de la companyia" i per això va demanar "que no es vinculin els fets d'aquesta nit amb el nom de La Fura dels Baus".

Ara el que caldria és que, després de l’acció dels llaços i de l’acció de les disculpes, la companyia completés la trilogia amb una altra acció basada en el pelegrinatge cap a la cua de l’atur dels dos elements conflictius. Una versió del calvari de Jesucrist, on tots dos carregarien una creu groga en la qual, al final, serien crucificats. Proposo estrenar-ho al Tarraco Arena. Adverteixo, però, que aquesta trilogia ('Salutació 3.0', 'Faust es disculpa' i 'Expulsió de Castells i Flores Sub-2') no seria rebuda de la mateixa manera a la resta d’Europa. No crec que centrifugués cervells alemanys o que remogués tripes angleses.