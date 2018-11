La T-10 i Manuel Valls

L’entrevista que va fer la 'jefa' a Manuel Valls, el candidat de Ciutadans a l’alcaldia de Barcelona, i que ha viscut a França fins ara, va resultar reveladora, perquè no sabia el preu de la T-10. Hauria pogut dir: “Miri, em sap greu, no ho sé, però és una qüestió que m’amoïna”, però no va dir això. Va contestar amb molta arrogància que ell no entrava “en aquest debat” i va fer una aportació meravellosa: quan agafa un taxi li costa set euros. Per cert, assessors: en català ha millorat força, tot i que encara li costa trobar les paraules, però en castellà continua fent patir molt.

Des de fa temps, aquest estil de preguntes terrenals serveixen per demostrar si els candidats, artistes o nobles viuen en un altre món, en un palau, allunyats del problemes de la gent normal. “Quant val una barra de pa?” era la pregunta que se’ls solia fer, i si no en sabien la resposta, allò podia demostrar que, posem per cas, tenien minyona o servei i no hi anaven mai, al forn. Però és que l’Esther Vera no li va preguntar pel pa. Li va preguntar pel preu del transport públic! Tothom que el faci servir –visqui a Barcelona o no– sap el que val aquesta targeta, perquè ha calculat si li’n surt a compte una altra, com la T-mes o la T-trimestre. ¿No ha de saber si és cara o barata, si s’apujarà o no, un alcaldable?

Que agafi taxis per valor de set euros vol dir que fa trajectes curtets, d’aquells que es fan quan no es vol, precisament, agafar el metro o l’autobús per dues parades, ni, esclar, caminar. Des del meravellós pis del carrer París que ens ha ensenyat per Twitter, amb set euros de taxi –segons el trànsit– potser no arriba ni al Portal de l’Àngel per anar a la Granja La Pallaresa, al carrer Petritxol, allà on –si hem de fer cas d'un altre dels seus tuits– va anar un diumenge a menjar xocolata desfeta (no pas suís) amb xurros (no pas amb melindros) per fer-se el tradicional. No ens queixem. Hauria pogut donar una resposta millor: “No sé quant val la T-10, perquè m'han promès que aviat aniré a tot arreu en cotxe oficial”.