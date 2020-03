Diu l’ARA que “el govern italià ha decretat que queden suspesos tots els espectacles en cinemes i teatres del país, tant en llocs tancats com oberts, si els espectadors no poden mantenir entre ells una distància de seguretat d'almenys un metre per evitar el contagi”. Això vol dir, doncs, que només podran obrir els teatres i els cinemes que no omplin, però no els que omplin. I això farà, esclar, que hom vagi als que no omplin, que s’ompliran i hauran de tancar, i que deixi d’anar als que omplin, que com que no ompliran podran obrir.

Quan vegis les barbes del teu veí depilar, comença la teva cera a escalfar, diu la dita. Els catalans tenim fama de sorruts i d’esquerps. No som de tocar-nos, diuen, com els nostres veïns del sud. No ens agrada gaire el contacte físic, diuen, i no solem ser expansius. Això és el que diuen i deu ser veritat. Però en realitat, i potser perquè som sorruts, fem tot de coses que demanen fregament constant i contacte físic continuat. La diada de Sant Jordi, per exemple, que és una meravella única al món consistent en sortir al carrer a comprar llibres i roses que regalarem! En un Sant Jordi amb una distància d’un metre entre ésser i ésser només sobreviuria Antonio Gala, que ja ho practica, això del no contacte, perquè –pel que em sembla recordar un any que em va tocar firmar al seu costat– té un secretari que s’apunta el nom dels aspirants a firma i, tot seguit, va cap a ell, protegit del sol i del fervor literari a dins de la caseta, i li xiuxiueja: “Don Antonio, para Montse”.

I els castellers? I les diades de l’11 de setembre, amb canvi inclòs de samarreta? I sobretot, sobretot, sobretot... I les Rodalies? Les Rodalies són part de l’ADN de Catalunya, com els castellers, les calçotades, l’11 de Setembre i Sant Jordi. A les nostres Rodalies, que tant estimem, solem anar encaixonats com els bastonets d’orella a dins de la capsa. Que no ens ho arrabassin, això.