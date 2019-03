Empreses: acosteu-vos a la FP dual

IMAGINEM que hi ha un sistema que combina estudis i feina i té una taxa d’atur del 6,5%, que és quatre vegades inferior a la taxa d’atur juvenil (28,8%). Posem també que la meitat dels graduats de l’última promoció tenen contractes d’entre 900 i 1.200 euros i una quarta part arriben a la forquilla entre els 1.200 i els 1.500 euros. Doncs no cal que ens ho imaginem: és la formació professional dual, en què l’estudiant es converteix en aprenent a l’empresa mentre continua la formació teòrica a l’aula. Ara mateix només representa el 10% de la FP a Catalunya. A Alemanya és el 40%. Ahir l’ARA va organitzar una taula rodona a l’Hospitalet de Llobregat. Problema: la FP dual pateix la secular necessitat de dignificació de la FP. La mida petita i mitjana de les empreses catalanes no ajuda a la tutorització de l’alumne/treballador. I un prec dels professors: que les empreses s’hi impliquin més i no se n’enrecordin només quan necessiten mà d’obra.