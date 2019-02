Enseñanzas para España

[...]

Nosotros hemos perdido, no sólo las colonias, sino también la honra. […] Nosotros teníamos empobrecida a Cuba, sin recursos ni aun en tiempos normales, condenada a vivir de empréstitos que aquí levantábamos a cargo de su Tesoro: estamos seguros de que en breves años será una isla opulenta a pesar de los estragos de la guerra. Opulenta, muy opulenta sería en breve si además de los beneficios que hoy disfruta pudiera entrar libres de derechos en los Estados Unidos sus tabacos y sus azúcares. ¿Lo conseguirá? No es fácil, atendidas las observaciones de Carnegie, según el cual la libre introducción del tabaco y del azúcar arruinaría grandes industrias de la República. Tales podrían andar, sin embargo, las cosas, que aun esto consiguiese. Los cubanos gozan, además, de los beneficios de la libertad: no tienen trabas para el pensamiento ni para el culto, aun cuando viven bajo un gobierno puramente militar. No están por qué se los incorpore a los Estados Unidos: aman a la independencia, por la que han combatido más de quince años en el presente siglo; pero es indudable que aun pasando a formar parte de la Gran República se hallarían en condiciones infinitamente más ventajosas que las de otros días. Nosotros no poseemos la verdadera noción de la libertad, y ni en las colonias ni en la Metrópoli hemos tenido nunca más que una mera tolerancia, la que han querido otorgarnos los Gobiernos. Los norteamericanos y los ingleses sienten la libertad, la llevan en el fondo de sus almas, la han arraigado profundamente en todas sus instituciones, y no están nunca dispuestos a suprimirla ni a cercenarla. Sacrílego consideran todo atentado contra la libertad del hombre. Véase lo que hacen, no sólo en Cuba, sino también en Filipinas. Ocupadas militarmente tienen unas y otras islas; en todas permiten que la prensa discuta si deben o no sometérseles, en todas que se funden clubs, que se abra escuelas y se establezca toda clase de asociaciones, así políticas, como económicas. Es bien distinto su proceder del nuestro.