Ensenyament o adoctrinament?

Ara que, com a conseqüència del Concili Vaticà II, hom ha tendit a desplaçar l’educació de la fe des de la institució escolar cap a la comunitat cristiana, per mitjà d’una pastoral centrada en la catequesi, posant, així, doncs, a les mans de la família, el que calgui fer en aquest important afer de la formació de la persona -ara que el pluralisme és reconegut i volgut a tot d’escoles de casa nostra que es diuen confessionals, i ara que la religió ja no serà, o bé ho serà cada vegada menys, un assumpte d’estat i una imposició en l’educació-. Justament ara, dic, ens exposem que l’ensenyament es desdobli, d’una manera subtil o d’una manera oberta, en una forma d’adoctrinament, aquesta vegada en nom de la transformació de la societat, i segons com sigui aquesta societat, en un adoctrinament recolzat en un tipus únic d’escola al servei, naturalment, del model de societat al qual tendiria o del qual dependria tota l’escola. L’intent de capgirament és explicable, perquè després dels anys que hem passat no es podia esperar altra cosa. D’un adoctrinament que desapareix -el del nacionalcatolicisme, el de la “ política de unidad ” i el del colonialisme centralista encara ben vigent!-, passem a un adoctrinament que també vol ésser únic i que, malgrat tenir raons, pretén de tenir tota la raó i d’imposar-la a totes les escoles. [...] Els qui hem viscut les evolucions de la gent des dels primers anys de franquisme fins ara, i no ens hem mogut de la mateixa posició, sembla que sempre estiguem desplaçats, perquè sempre hi ha algú que ens mareja amb els seus giravolts, d’un cantó a l’altre. La temptació actual és, doncs, aquesta: maximalisme, unilateralitat en l’acció, immediatesa, coacció ideològica, unicitat... [...] Contra tota injustícia, nacional, social i espiritual (no em fa por la paraula), hem lluitat des de dins i des de fora de l’escola. Hem procurat de fer unes escoles en les quals l’alumne ocupi el lloc que li correspon, en una escola feta per a ell, la qual escola és col·laboradora dels seus pares en nom de la societat i col·laboradora de la societat en nom dels seus pares. [...] La nostra escola catalana no es pot deixar sota el control de l’Estat ni a les mans dels interessos pseudoreligiosos federats a l’espanyola i colonitzadors. Però tampoc no ens podem resignar, i encara menys deixar engrescar, per un corrent adoctrinador, en el qual la idea de control predomina en lloc de la idea d’independència, la problemàtica laboral i de lluita de classes predomina en lloc de la idea de servei, i l’anomenada “coherència” de tècniques i d’ideologies predomina en lloc del rigor científic i l’humanisme pedagògic. [...]