Entregats a Jupp Heynckes

Jupp Heynckes explicava que l’altre dia, a l’ascensor de l’hotel on viu a Munic, es va creuar amb una anciana parella nord-americana que, en veure’l amb una bossa de plàstic del Bayern, li van preguntar: “Ah, vostè n’és fan?” “I tant!”, va respondre el llegendari entrenador, que amb gairebé 73 anys acaba de tornar a fer campió el club muniquès a falta de cinc jornades per acabar el campionat. Heynckes explicava divertit que aquesta anècdota l’ajuda a mantenir els peus a terra, però en realitat no li cal: és un guanyador humil que la tardor passada va arriscar-se a tacar la seva jubilació daurada -es va retirar el 2013 amb un triplet- per fer un servei de pura amistat.

Quan el seu amic i president del Bayern, Uli Hoeness, li va demanar que es fes càrrec de l’equip a l’octubre després de la destitució de Carlo Ancelotti, el Bayern estava amb el vestidor trencat i a cinc punts del llavors líder, el Borussia Dortmund. Com recorda el mateix Heynckes, pocs a la plantilla creien ja que podrien conquerir un sisè campionat consecutiu.

Però Heynckes torna a estar ben a prop d’un triplet (a només sis partits). I, mentrestant, el debat a la Bundesliga gira al voltant de com es pot contrarestar l’enorme domini del Bayern. La cantarella és la d’organitzar un play-off pel títol, un sistema que rebutgen, lògicament, els bavaresos. Hoeness diu als altres clubs que “han de treballar millor”. I és cert, perquè aquesta temporada els rivals s’han perdut en la mediocritat. El Schalke arrossega l’etiqueta de ser el pitjor segon classificat en puntuació (52 punts en la jornada 29). A l’altre extrem hi ha els 68 punts que portava el Dortmund de Tuchel a aquestes altures durant l’última temporada de Pep Guardiola a Alemanya.

Però sense treure mèrit a la feina que ha fet Heynckes, la veritat és que Hoeness tampoc hauria de treure tant de pit, perquè des que ha tornat a presidir el club n’han marxat el director esportiu, Matthias Sammer, i el cap de scouting, Michael Reschke, i reputats noms del futbol alemany com Max Eberl, Oliver Kahn, Philipp Lahm i Thomas Tuchel han declinat, per diferents motius, incorporar-se al Bayern.

No és cap secret que Hoeness i el president de la junta directiva, Karl-Heinz Rummenigge, es bloquegen l’un a l’altre. Mentre que el primer ha intentat abusar de l’amistat de Heynckes per reclamar-li que continués un any més, el segon volia apostar per un Tuchel que, cansat de la indecisió al Bayern, ja s’ha compromès amb un potentíssim club estranger.

Els equips gegants de la competència europea no s’adormen. El Bayern celebra avui un títol, però sense una estratègia clara i sense l’entranyable Heynckes la vida li resultarà molt més dura.