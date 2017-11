Escriure sobre Leo Messi i ser original

Sembla com si fos ahir que un marrec grenyut i que semblava poca cosa va treure el cap al Camp Nou. Tota la timidesa que desprenia es transformava quan veia una pilota. No feia falta saber-ne gaire per tenir clar que seria un dels grans del futbol. Però tretze anys després, i amb 600 partits com a blaugrana a l’esquena, és honest reconèixer que la realitat ha superat de molt i molt llarg les previsions més optimistes.

Sis-cents partits, més de 50 per temporada en els últims anys amb el Barça -o sigui, gairebé tots els possibles més els de la selecció-, 522 gols, vuit Lligues, quatre Champions, cinc Copes, set Supercopes d’Espanya, tres d’Europa i tres Mundials de Clubs. Cinc Pilotes d’Or i quatre Botes d’Or. I el més ridícul és que, tenint en compte com és de determinant i què ha aconseguit amb 30 anys -o sigui, que encara té molta corda-, algú tingui la santa barra de criticar-lo pel que no ha aconseguit. Per exemple, el famós Mundial amb l’Argentina. Com si no n’hi hagués prou que ell solet conduís una selecció més aviat mediocre a tres finals, una de la Copa del Món i dues de la Copa Amèrica.

De Messi s’ha dit pràcticament tot i se l’ha comparat amb tothom. No cal dir noms, perquè en aquest debat absurd a molts els enceguen els colors. Prefereixo pensar en positiu. I llavors em ve al cap la frase d’un company a qui admiro, el Miguel Rico -si algú la va dir abans, que em disculpi-, que va assegurar que encara no havíem vist els 50 millors partits de Messi. Però, atenció, que d’això ja fa uns anys. Tenint en compte que Messi ens segueix sorprenent dia rere dia, algú s’atreveix a dir que no té raó?

L’exdirectiu Evarist Murtra va fer una bona reflexió en una entrevista amb l’Albert Llimós. Deia que Di Stéfano, que havia arribat al Madrid amb 27 anys, se li havia fet “llarguíssim” per tot el que havia aconseguit, i que al Madrid li havia de passar el mateix amb Messi, que a més gaudim des de petit. Ja han passat 600 partits, i els que queden! Messi ha de ser etern. Perquè la renovació és al sac i ben lligada, oi?