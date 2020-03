Espanya. Possibilitats de la monarquia (1939)

Després de la victòria de Franco, les esperances europees de resoldre definitivament el problema espanyol, sense arriscar la pau al món, passen per la possible restauració d’una monarquia capaç de liquidar la hipoteca de la independència nacional que el partit vencedor ha contret, com a preu del seu triomf. [...] La llegenda de l’orgullosa independència dels espanyols té com a única base històrica la insubornables fidelitat a les arrels nacionals d’un poble en constant i sincera insubordinació contra uns dirigents d’Estat que invariablement l’han traït. Els veritables herois de la independència espanyola foren sempre els guerrilleros, els franctiradors, els rojos podríem dir. Amb els rojos vençuts i humiliats, ja no és sensat fer-se gaires il·lusions sobre la independència d’Espanya. Derrotada la República, sembla clar que a l’Estat totalitari representat per Franco, vassall d’Alemanya i d’Itàlia, només s’hi pot oposar una institució nacional: la monarquia espanyola. Però quines són actualment les possibilitats de la monarquia a Espanya? Els falangistes, ànima del nou règim, consideren que la monarquia és una institució que ja ha complert la seva missió històrica. [...] Per als falangistes, el monàrquic pertany a allò que en els països totalitaris s’anomena fauna residua l. [...] La monarquia s’esfondrà el 1931 perquè va quedar-se de cop sense el suport de l’exèrcit. En concret, la monarquia fou traïda per dos caps militars que havien gaudit dels seus favors: Franco i Sanjurjo. [...] Amb la desafecció de l’exèrcit, la caiguda de la monarquia era lògica: l’única força veritablement monàrquica era a Espanya el tradicionalismo, és a dir, els requetès de Navarra, adversaris irreductibles de la monarquia liberal alfonsina, que els havia vençut a les guerres civils del segle XIX. [...] Quina és, doncs, la monarquia amb què s’espera resoldre satisfactòriament el problema internacional originat per la guerra civil? ¿La dels tradicionalistes? Greu error! Una monarquiatradicionalista a Espanya portaria els espanyols a una guerra contra les potències occidentals. [...] Malgrat tot no hi ha més possibilitat de restauració a Espanya. Els alfonsins, partidaris d’una monarquia liberal, constitucional i parlamentària, no compten, gairebé no n’hi ha. [...] Per fer possible la restauració somiada pels governants anglesos i alguns francesos, caldria, d’entrada, que els tradicionalistes s’imposessin als falangistes avortant la revolució nacionalsindicalista, acabant amb la tutela italiana i enderrocant Franco [...]. No ens fem il·lusions. Una monarquia tal com l’entenen els anglesos només seria possible a Espanya si Anglaterra pogués i volgués crear-la i imposar-la amb els mateixos procediments que han emprat Alemanya i Itàlia per crear i imposar l’Estat totalitari. [...]