Espanya i el carril dels drets humans

Suposo que Casado i Rivera demanaran una rectificació al primer ministre del Canadà, Justin Trudeau, per haver desitjat, en presència de Pedro Sánchez, que el cas de Catalunya es resolgui “amb respecte als drets humans” entre altres condicions, com el respecte a la Constitució, l’estat de dret i la llibertat d’expressió (n’hi ha de calentes i de fredes). Que un president espanyol vagi pel món i un homòleg li esmenti els drets humans vol dir fins on està arribant la reputació d’Espanya per la violència policial de l’1 d’octubre i els presos polítics preventius. I espera’t quan arribi el judici i les sentències. I espera’t al Tribunal d’Estrasburg. Perquè un país no és un estat de dret perquè ho posi en una Constitució, només. Cal demostrar-ho, i des del rei fins al xat dels jutges insultant els independentistes, passant per Casado parlant de “pistoles sobre la taula”, Espanya està sortint del carril. I ja ens va explicar Iceta que si surts del carril te la fots.