Aparentment, l’organització de l’Estat en l’Espanya nacionalista és idèntica a la de qualsevol altre Estat totalitari. No té cap tret original: un cap investit d’un poder personal il·limitat i recolzat en un partit que subjuga la nació als seus interessos partidaris, frívolament elevats a la categoria d’interessos nacionals. L’instrument de poder i tot l’aparell administratiu depèn, d’una banda, de l’omnipotent voluntat del cap, i d’altra, del control del Partit. El cap tan sols és responsable davant Déu; davant dels seus contemporanis, queda lliure de tota responsabilitat. El Govern, en canvi, és responsable davant el cap i també davant el Partit; millor dit, davant el Consell Nacional de la Falange, equivalent exacte del Gran Consell feixista de Roma. Aquesta és la teoria. Entre els dos poders irresponsables, un d’origen providencial -de dret diví-, i l’altre de naturalesa completament demagògica, s’articula un sistema de govern gens innovador. Totes les fórmules usades, en general mal manllevades, venen de l’estranger. No hi ha cap institució, càrrec, funció o reglament que no sigui la traducció literal del seu equivalent alemany o italià. Fins i tot la litúrgia del nou Estat és del tot mimètica: saluden a la romana i tradueixen matusserament “Heil Hitler!” per “¡Saludo a Franco!”, frase sense sentit en castellà i que seria correcte traduir per “¡Salve Franco!”. Des dels principis fonamentals del règim al firmes de l’últim flecha -llegiu balilla [adolescent feixista]-, a l’Estat espanyol es veu una influència clara dels Estats totalitaris que l’han covat. [...] No obstant, per sota de la superficial dominació estrangera que converteix l’Estat espanyol en un humil acòlit dels Estats totalitaris que l’han precedit, la realitat espanyola roman intacta. Convé no oblidar-ho, car una visió massa ràpida del sistema de govern al què està sotmesa l’Espanya nacionalista podria suggerir erròniament que en l’Espanya de Franco no queda res verdaderament espanyol. Sí que és segur que en l’Espanya blanca -d’igual manera que en la roja- existeix, malgrat la traïció dels seus dirigents, un poble viu i dotat d’una irreductible cohesió nacional. [...] La nació, presonera del govern, té tanta vitalitat que acabarà aixecant-se i trencant les cadenes que la tenen oprimida. [...] Amb tot, el funcionament de l’aparell burocràtic cal que tingui en compte no tan sols la voluntat dels caps, sinó també la intervenció d’un element fonamental del sistema: el Partit. Un estudi profund del Partit que s’autoanomena Falange Española Tradicionalista y de las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (i que, tot i que vol unificar Espanya, ni tan sols reïx a unificar el seu nom), ens permetrà entendre adequadament el règim que domina l’Espanya nacionalista.