L’Espanya de la successió. Croquis de partits

[...]

És cert que la diversificació de tendències polítiques no havia estat mai tan gran a Espanya. L’ofensiva policial d’abril-maig contra l’extrema esquerra, dirigida sobretot contra els grups “proxinesos”, ha mostrat que els comunistes espanyols no es lliuren pas dels cismes. Les simpaties incontestables de què es beneficia el partit comunista en el món del treball concorren amb els corrents del “neosocialisme” i del “catolicisme progressista”, en què un dels mèrits és permetre un diàleg positiu entre antics adversaris, falangistes, cristians i marxistes. Però cal admetre que aquests corrents, esbossos de formacions polítiques eventualment cridades demà a aparèixer a la llum del dia, no disposen encara de vertaders líders. Més exactament, els homes considerats els seus caps de fila són massa nombrosos, isolats, separats entre ells. Tot i que la nova llei de premsa contribueix que els espanyols coneguin millor els problemes d’Espanya, la manca de contactes entre els diferents sectors de la societat i els múltiples agrupaments polítics és encara un obstacle essencial, agreujat per un “esperit regionalista” d’una certa virulència. Els gestos de simpatia dirigits per certes “comissions obreres” als estudiants aplegats en “assemblees lliures” no permeten fer-se gaires il·lusions. Tret d’excepcions, sobretot a Catalunya, la classe obrera, prudent, dubta que el seu combat per una vida millor s’identifiqui realment amb la lluita empresa per una minoria d’estudiants idealistes a favor d’una democratització del sindicalisme universitari. La vida política espanyola és el laberint de la solitud: només davant del seu destí, els homes avancen palpant les muralles incertes de què no perceben pas la fi... El que ja es pot anomenar la democràcia cristiana espanyola està dividida en grups propers a l’antic ministre d’Afers Exteriors, Martín-Artajo; a l’exministre d’Educació, Ruiz-Jiménez; a Gil-Robles, antic líder de la CEDA i advocat de Trujillo; o a Giménez Fernández, exministre d’Agricultura de la República i professor a la universitat de Sevilla. Reclòs en el seu modest pis madrileny, Enrique Tierno Galván, professor de dret a la Universitat de Salamanca, suspès des de fa un any, mira amb agudesa aquest món en què la solidaritat té molt a desitjar. Aquest líder d’un “socialisme d’universitat” no està pas d’acord amb els dirigents tradicionals del socialisme a l’exili. Critica també, quan cal, la tàctica emprada per homes com Dionisio Ridruejo, antic falangista convertit en líder d’un grup liberal d’esquerra, durament i injustament combatut pel poder a causa del seu entusiasme juvenil per l’aventura, sempre pendent, dels “camises blaves”. El cristià Ruiz-Jiménez, el marxista Tierno Galván, el demòcrata Giménez Fernández, el liberal Ridruejo, són homes honorables, sincers i honestos. Però les masses espanyoles ignoren els seus noms. ¿Com es pot imaginar, doncs, quina força i quin crèdit tindran demà? [...]