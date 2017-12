‘Espejo público’ i l’ensaladilla russa de Puigdemont

Dilluns a Espejo público estaven desbordats amb les investigacions periodístiques. Van entrevistar la dona de Balsareny a qui, suposadament, uns independentistes haurien cremat el portal de casa seva perquè té una bandera espanyola al balcó. No van comprovar, però, els antecedents de la família ni van mostrar les fotos, tal com s’ha fet a les xarxes socials, que evidencien que el matrimoni pertany a una germandat neonazi.

Abans de l’escena melodramàtica per solidaritzar-se amb la dona, que també ha rebut la trucada de Rajoy, el programa va fer una altra investigació d’altíssim nivell: el cost de l’estada de Puigdemont a Bèlgica. Susanna Griso alertava que l’òpera, passejar pel bosc o sopar amb amics era una vida molt diferent de la dels consellers empresonats. “ Es una vida cara”, declarava la presentadora. Una reportera desplaçada a Bèlgica anunciava: “ Ver a Puigdemont disfrutando de la ópera en Gant fue la guinda para el PDECat, que, aunque tiene a Puigdemont como su carta ganadora, ha querido cerrar ya ese grifo de gastos en Bélgica”. I afegia: “ Hemos descubierto estos sitios donde Puigdemont está llevando un tren de vida muy elevado [...] que poco tiene que ver con el de un exiliado político”. La reportera es dirigia a l’òpera per preguntar el preu de l’entrada, perquè, segons ella, “ estas imágenes abrieron los ojos al PDECat”. L’entrada costava entre setanta i cent euros. Després es dirigien a uns apartaments de lloguer a Lovaina i li preguntaven a un veí d’Extremadura què pagava: cinquanta-vuit euros al dia. I finalment mostraven fotos de Puigdemont en restaurants, que la reportera assegurava que els facturava com a despeses del partit. Després anava fins a la porta d’un bar que, suposadament, Puigdemont freqüenta. La periodista llegia el menú de l’aparador i s’escandalitzava: “ ¡Siete tapas son setenta euros y la tapa estrella es la ensaladilla rusa!” Al retornar la connexió al plató, Susanna Griso va haver de corregir: Puigdemont va anar a l’òpera com a convidat. Un col·laborador de la taula, però, va afirmar que hi havia recels en el PDECat per aquest “ tren de vida” i va crear suspicàcies sobre els viatges que se li pagaven a la cap de campanya. “ Ahí lo dejo”, va dir aixecant les celles. Fins i tot van connectar en directe un altre cop amb el veí extremeny dels apartaments per informar dels moviments a la finca.

Creen un relat reiteratiu amb una constel·lació de termes com tren de vida, costes elevados, muchos gastos, que no s’ajusten a la realitat dels preus. Associen la imatge del president a la d’un home ostentós i a continuació asseguren, sense proves, un conflicte econòmic entre el PDECat i Puigdemont. Rellevant com, per a alguns casos, com el de Balsareny, eludeixen informació i no fan recerca. I per a d’altres fins i tot investiguen l’ensaladilla russa. Ves que el menú no sigui una altra ingerència del Kremlin en el Procés.