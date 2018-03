‘Espejo público’ i els miralls del Tibidabo

La detenció de Puigdemont i els aldarulls als carrers entre manifestants i mossos són mannà per als d’ Espejo público d’Antena 3. Lorena García (en substitució de Griso, que està de vacances) va estimular, dilluns i dimarts, una orquestra molt desafinada.

Exageració i tremendisme: Aprofitant la connexió en directe amb el tall de la N-340 a l’altura d’Alcanar per part dels CDR, el reporter advertia que es tractava d’“ una concentración no autorizada convocada con un secretismo absoluto”. Donaven pas a les imatges dient “ Pendientes del Procés más violento”. La presentadora comparava l’actuació dels manifestants: “ Es una guerra de guerrillas”. Un dels col·laboradors assegurava que els CDR eren uns aficionats comparats amb el poder d’Òmnium i l’ANC, alertant que tot seria molt pitjor, i insistia que tots funcionaven amb les tàctiques de la guerra de guerrilles. Al reporter desplaçat a la N-340 el van titllar d’heroi.

Manipulació: Per parlar de la radicalització de l’independentisme utilitzaven imatges d’altres dies en altres punts d’Europa fent-les passar per aldarulls de l’independentisme. Agafaven imatges d’arxiu molt bèsties de les manifestacions contra el G-20 a Hamburg i d’altres conflictes europeus per explicar el funcionament dels radicals BlackBlock, mostrant protocols d’actuació violents i de disseny sinistre per atribuir-los als CDR i als manifestants independentistes. Mentre mostraven les imatges, mantenien els rètols relacionats amb Catalunya o, fins i tot, les imatges en directe dels talls a les carreteres en un requadre, de manera que es convertien en el mateix esdeveniment.

Confusió: Per anunciar els casos de crònica negra que tractarien, barrejaven els titulars. Quan mostraven els manifestants a les carreteres posaven el rètol “ Brutalmente atropellada”. Es referien a una dona de Toledo, però el titular s’associava a les carreteres que mostraven a les imatges. Quan mostraven imatges d’arxiu de Forcadell i altres presos polítics, el rètol era “ Vecinos de los narcos” per avançar una altra truculència informativa.

Mentides: Un col·laborador assegurava que tallar carreteres era delicte de rebel·lió. L’enganxada d’un entrevistat amb un reporter en directe, que no va voler dirigir-se en castellà al periodista, va servir de prova per atribuir a l’independentisme intolerància i autoritarisme.

Catastrofisme: Bona part dels programes van estar destinats a detallar, per enèsima vegada, les tràgiques conseqüències per a l’economia, el turisme i l’empresariat català de les manifestacions al carrer. També alertaven que el principal objectiu d’aquests radicals eren els turistes.

És l’estil habitual d’aquest programa, que amb l’actualitat més crispada pot collar encara més els cargols de la manipulació informativa. La versió dels fets d’ Espejo público és la que retornen aquells miralls del Tibidabo que deformen la realitat, tot i que, en comptes de ganes de riure, provoquen una gran indignació.