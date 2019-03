Estelades a la Cibeles i la gran ofensiva

Que milers de catalans es poguessin manifestar amb estelades a la Cibeles sense incidents diu bastant del seny dels madrilenys i dels manifestants (i de com la ultradreta situada a tots els nivells va passar la instrucció de protegir els seus pròxims interessos electorals). Fins i tot Pedro Sánchez ha tret pit: ha considerat que la mani ha estat un prova de la fortalesa de la democràcia espanyola perquè “garanteix la llibertat de manifestació”. Per favor, sembla una declaració de Martín Villa el 1976 fent de ministre de l’Interior. Dit això, la insolència del PP amb la llista per Barcelona i la de Ciutadans fitxant l’advocat de l’estat partidari d’acusar de rebel·lió és un nou senyal de l’ofensiva contra Catalunya que voldrien que fos l’inici de la fi. Tots els demòcrates, i en particular els independentistes, hauran de posar-hi molt més que seny per impedir-ho.