Benvinguts: passeu, passeu!

Un any més obrim les portes de l’ARA als dibuixants. De la mateixa manera que l’obrim als fotoperiodistes i als artistes en general, amb motiu del Saló del Còmic obrim de bat a bat el diari als dibuixants i il·lustradors. Un any més, la redacció ha rebut als autors de còmic i, en estreta col·laboració, s’han escrit i pintat històries periodístiques en un format que ja és un gènere més de bon periodisme arreu del món. Encapçalem el diari amb un còmic que commemora el 14 d’abril, amb guió de Toni Soler i dibuixos de Manel Fontdevila sobre la història de la Segona República. Les notícies pures explicades en còmic arriben a les pàgines d’Economia, Societat, Mèdia i Estils. La resta del diari està il·lustrat pel nostre exèrcit del còmic: Duró, Monteys, Duran, Mariscal, Calpurnio, Herrero, Roca, Jan, Banana, Boldú, Moreu, Bartual, Brocal, Pere Joan, Tormo, Torices, Puyol, Fouz, Ferreres i Garner, entre altres. Per al lector estem convençuts que és un diari per guardar, fet amb la mateixa exigència de cada dia i amb la llibertat creativa desbordada. La feinada la coordinen la subdirectora Catalina Serra i el periodista especialitzat Xavi Serra. A tots moltes gràcies per abocar-hi el vostre talent. També, i sobretot, als lectors que ens permeteu innovar, experimentar, ser el vehicle de transmissió de nous formats i d’expressió d’un sector dels nostres creadors que demostra un cop més una qualitat i un enginy de primera línia internacional.