Estils de veritat? (1959)

Potser mai com ara no ens havíem trobat amb una exigència de veritat tan insistent, amb una defensa i una exposició de la veritat tan crua, tan despullada, tan per la veritat mateixa. [...] És un aire que se sent per tot el món i que, més o menys, sempre havia corregut. [...] Volem que la veritat sigui en tot, que ho informi tot, que es doblegui a tots els estils. No hi ha cap dubte que l’exposició i la defensa de la veritat es poden acomodar a molts estils. Però a tots, no. Amb dos, particularment, no hi ha res a fer. Són dos estils que ofenen. I amb tots dos s’ensopega sovint llegint coses de casa i de fora. L’un, amb una agressivitat jocosa, pretén d’avergonyir l’adversari. Usant una ironia mordaç, es complau a jugar amb la víctima, la rebrega, se’n riu i convida els altres que se’n riguin. La defensa de la veritat és tinguda com un joc d’esperit, com un lluïment d’enginy, com un espectacle d’equilibri en el terreny de la mofa. Deixa la impressió que és un treball perifèric, preocupat només de trobar els punts flacs de l’adversari per enfonsar-lo amb punxetes feridores. L’altre és un estil arrogant, pastat de consistència, de monolitisme, bastit amb mots tallants i frases sonores, però de sonoritat dura. Ignora altivament el contrari; no se’n deixa intimidar. [...] Tots dos estils indiquen dues conviccions diferents de seguretat, i tots dos poden néixer d’un egoisme amagat i inconscient. [...] D’aquí ve la contemplació satisfeta del “jo” -persona o grup- detentor de la veritat. El món es tanca en els límits d’aquest “jo”, posseïdor d’una veritat que beatifica. [...] Aquests dos estils existeixen i volen ésser estils de veritat. Però no són autèntics, perquè els falta alguna cosa d’essencial: el sentit de respecte pel qui no té i la convicció que aquell qui té pot perdre allò que té, i que, fins pensant-se que té, pot ésser en realitat d’una misèria espantosa. [...] El servei de la veritat no pot lligar-se mai ni amb la mofa cofoia envers els qui no la posseeixen, ni amb el desplegament orgullós i saciat a la cara dels qui n’estan assedegats. Exhibir amb orgull o amb un sentiment de seguretat egoista la veritat que hom creu posseir, mai no deixa de tenir una punta d’exhibicionisme impúdic. [...] La història mateixa ens ensenya com acaben les ratxades d’exaltació d’un clan, que es poden dir racisme, nacionalisme o mística de partit, amb la proclamació d’unes veritats de domini privat, amb una literatura que exalta unes pretensions de possessió exclusiva. [...] Voler fer triomfar la veritat cobrint-la amb els parracs d’un estil orgullós, o irònic, ple d’al·lusions personals i de befes innobles, és una injúria a la veritat mateixa. És una desconfiança en la seva eficàcia, en la força del seu testimoni. O és una confessió tàcita d’indigència. ¿Estils de veritat, doncs, o indicis de feblesa?