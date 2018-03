“Imprescindible bona presència” (imprescindible estar bona). “No encaixes en el perfil que estem buscant” (no serveixes per al paper). “Condemnat a la pena capital” (condemnat a pena de mort). “Són dones amb corbes” (són dones grasses). “Se’l veu molt simpàtic” (és molt lleig). “S’ha fet uns petits retocs” (s’ha fet la cirurgia estètica: s’ha operat el nas). “Té un mal lleig” (té un càncer). “Fer popó” (fer caca). “Anar de ventre” (ídem). “Aguanta, filla” (deixa’t pegar). “Fer ús del matrimoni” (cardar). “Corrector d’estil” (negre literari). “El vestuari de l’obra era molt bonic” (l’obra no em va agradar gens). “La dona que ens ajuda a casa” (la minyona). “No assolit” (insuficient). “Un home de color” (un home de color negre). “Fer-se el llavi superior” (depilar-se el bigoti). “Fer-se el color” (tenyir-se els cabells blancs). “Ser especial” (ser estrany). “La corba de la felicitat” (una panxa de cervesa). “Actuacions en l’arbrat” (podar els arbres). “Madureta” (no jove). “Aquest estiu estarem tranquil·lets” (aquest estiu no podrem anar de vacances). “La reina supervisa personalment els menús de la família” (la reina ordena el que han de preparar per sopar els cuiners). “Sacrificar” (matar). “Treballadora sexual” (prostituta). “Protecció completa durant vint-i-quatre hores” (no faràs gens de pudor d’aixella en tot el dia). “Horari d’oficina” (no pots anar a dinar a casa). “Persona tòxica” (un cabró). “Una amiga entranyable” (l’amant del rei). “Un vi molt divertit” (un vi que no em tornaré a comprar). “Forçar” (violar). “ Los hemos descabezado ” (els hem fotut a la presó). “Color nude ” (color carn). “Fer-se la línia del biquini” (treure’s els pèls dels engonals). I “presó permanent revisable”: això és cadena perpètua.