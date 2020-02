Es busca cap de setmana lliure

La notícia de l' ajornament del Gran Premi de la Xina que es va fer oficial dimecres a causa del coronavirus va fer que tothom s'apressés a mirar el calendari. Si l'ajornen, vol dir que els responsables del campionat tenen pensat i volen reubicar la cursa que s'ha de disputar al traçat de Xangai durant l'any... però quan? El 2020 arriba amb 22 curses programades, cosa que implica que serà la temporada més llarga de la història de la Fórmula 1. I el calendari, presentat a finals de l'any passat, deixa pocs forats per improvisar. ¿Quin cap de setmana queda lliure per reubicar-lo, comptant que les curses estan agrupades per regions, i que moure tot el necessari per celebrar un Gran Premi és un desafiament logístic bastant important que no es pot fer a correcuita, ni d'avui per demà?

"Intentarem trobar una finestra cap a finals d’any", va dir Ross Brawn, director de la F1. Comptant que primer caldria que el brot estigués controlat (i ara per ara, no hi ha cap tipus de previsió sobre això), caldria deixar marge fins, com a mínim, l'estiu. El fet de no tenir certeses sobre quan es normalitzarà la situació fa que sigui difícil negociar amb la resta de promotors dels Grans Premis un intercanvi. El penúltim cap de setmana de setembre hi ha la cursa de Singapur seguida de la de Rússia. Hauria estat fàcil, doncs, pensar en un intercanvi de dates amb Rússia, però només començar a parlar de la possibilitat, des de Sotxi ja van deixar clar que ells no volen avançar la seva cursa cinc mesos. Així doncs, abans de ser una alternativa real, ja estava descartada. A Abu Dhabi, que paguen una morterada per acollir l'última cursa de l'any, no volen sentir a parlar de quedar-se sense aquest privilegi i fer que la cita de Xangai passi al desembre, just darrere d'ells. L'única possibilitat viable, ara per ara, seria allargar el calendari fins al desembre i endarrerir la cursa d'Abu Dhabi per encabir la cursa xinesa abans.

"Serà un desafiament trobar una nova data", va reconèixer a Motorsport.com Chase Carey, director general i president de la F1. En el comunicat de la F1, de fet, s'apuntava que totes les parts es prendran "el temps necessari per estudiar la viabilitat de les dates alternatives possibles per recol·locar el Gran Premi més endavant si la situació ha millorat", però ara per ara, caldrà esmolar l'enginy per trobar un forat. I és que, a més, hi ha pocs precedents. L'últim, el Gran Premi de Bahrain del 2011: es va ajornar degut a les revoltes populars que hi van haver a Manama, però finalment la cursa no es va acabar disputant. Si la situació a la Xina millora, salvar la cursa per evitar que passi com amb Bahrain és l'únic objectiu de la F1. Tot és qüestió de diners. I aquí n'hi ha molts en joc.