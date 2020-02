I si només és la punta de l'iceberg?

Dijous al migdia, a Montmeló, va saltar la sorpresa. Després d'un primer dia de test en què no va passar res, les imatges de televisió mostraven una càmera on board de Lewis Hamilton en què es veia el pilot britànic movent el volant cap a ell quan arribava a la recta. Precisament el mateix dia que la Federació Internacional de l'Automòbil (FIA) havia muntat una roda de premsa oficial amb Hamilton i James Allison, el director tècnic de Mercedes, es descobria això al matí. Casualitat? El DAS (així ha estat batejat el sistema per Mercedes) va sorprendre tothom: periodistes, pilots i enginyers. "És il·legal", va apressar-se a dir Helmut Marko, assessor de Red Bull. Tot i que Mercedes ha dit que ha parlat amb la FIA i que per això l'utilitzen, Marko es basa en l'apartat del reglament tècnic que diu que no es pot modificar l'altura del monoplaça i que aquest sistema, encara que sigui per mil·límetres, sí que varia l'altura.

També hi va dir la seva Sebastian Vettel, que va afirmar que era "estrany" i que si l'utilitzaven voldria dir que és legal, tot i que va apuntar que no creia que aquest sistema marqués la diferència entre un cotxe guanyador i un de perdedor. "Potser ho infravaloro", deia l'alemany, que afegia: "Per construir un cotxe competitiu hi influeixen molts altres elements, però està clar que és una innovació. Ja veurem si la resta d'equips ho segueixen o no". Ell, però, es va centrar més en la seguretat: "Si estàs acostumat a córrer amb vambes, córrer amb xancletes és diferent. No és un cas tan extrem, però serà una cosa completament nova i ha de ser estrany al principi. Empènyer el volant pot semblar fàcil, però segurament no ho és".

A Mercedes no van donar gaires explicacions. Ni per a què serveix, ni què aconsegueixen guanyar amb el DAS... "Ens ho guardem per a nosaltres", va dir Allison, amagant un somriure a la roda de premsa, després de respondre amb evasives a les preguntes que els periodistes li vam fer. Això sí, el director tècnic de Mercedes va deixar anar una frase que em va cridar l'atenció: "Aportar aquestes innovacions és divertit, però només és la punta de l'iceberg, ja que cada cotxe que portem al circuit està ple d'innovacions, el que passa és que no són tan òbvies com aquest sistema, que es pot veure a simple vista". La punta de l'iceberg, deia. Als tests tothom intenta amagar les seves cartes per evitar que els altres sàpiguen en què treballen, per no donar avantatge als rivals. ¿I si això només és una distracció perquè no veiem les altres millores que incorpora el cotxe? A Austràlia sortirem de dubtes.