Falten deu dies per tornar al lloc del delicte

COMENCEN a arribar les targetes censals. Milions de catalans tornarem al col·legi que l’1 d’octubre vam estar protegint amb els nostres cossos. Pensar que vam haver d’estar-nos-hi el cap de setmana o presentar-nos-hi a les cinc del matí per poder votar, i que tot això passava en un país de la UE! I que gran que és la història de l’exèrcit de voluntaris que tan bé han explicat Laia Vicens i Xavi Tedó al seu llibre Operació Urnes (Columna, 2017). Aquella victòria dels drets civils va contrastar amb la violència d’un estat que va preferir deshonrar la seva imatge al món. Als catalans se’ls podia pegar per votar. Aquell referèndum era un delicte. Cada cop que passo per davant del meu col·legi sento un calfred i molt d’orgull. El dia 21 tornarem al lloc dels fets amb una estima especial per aquelles parets. I amb el cap ben alt.