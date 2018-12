Felip de Borbó: “Gràcies per escoltar-me”

CONSCIENT QUE la màgia de la Transició ja només surt al Cuéntame, el rei Felip de Borbó va provar de vendre-la als joves la nit de Nadal. I molt en la línia del govern de Pedro Sánchez, va sublimar aquells temps en què es va “arribar a acords, malgrat estar molts distanciats per idees i sentiments”. De fet, és a tot el món que les democràcies pateixen perquè pactar és de dèbils i l’anorreament de l’adversari, convertit en enemic, és tendència. Però a Espanya Felip de Borbó no és el més indicat per apel·lar al “respecte a les idees dels altres” després d’haver aplaudit i encoratjat la repressió contra gent que va posar urnes precisament per respecte a les idees de tothom. Ni el més indicat per admirar els polítics valents, després d’haver acreditat una nul·la capacitat per entomar riscos. Al final va dir “Gràcies per escoltar-me”. És fantàstic quan t’escolten, oi? Entén per què el seu crèdit és tan baix a Catalunya?