Felip VI fractura la societat

La recepció que el rei d’Espanya ofereix cada estiu als representants de la societat balear va incloure en aquesta edició, celebrada (és un dir) divendres passat, algunes novetats. L’acte, moment culminant del provincianisme, va ser traslladat del Palau de Marivent, més estiuenc i campechano (tot i que la seva ocupació per la família reial suposi un frau a la voluntat dels seus propietaris originals, el pintor Joan de Saridakis i la seva esposa, Anunciació Marconi, que el van donar a les autoritats illenques perquè hi fessin un centre cultural), al de l’Almudaina, més solemne i en sintonia amb l’expressió de disgust de la reina Letícia. Però, sobretot, va incloure la presència, insòlita fins enguany, de manifestants que cridaven a la porta. Uns cridaven a favor de la monarquia i els altres en contra, però tots cridaven. Els que ho feien a favor dels reis també ho feien a favor de la unitat d’Espanya, que com tothom sap està en perill, i per exigir als professionals de la televisió autonòmica, IB3, que parlessin “ en mallorquín y no en catalán ”, naturalment sempre en castellà.

El cas és que d’un temps cap aquí la casa reial espanyola no guanya per a disgustos, també a Mallorca, on només venien a passar l’estiu i a fer feliços els aborígens. Però ara, fins i tot afegint-hi el petit sobresou de l’Instituto Nóos, la visita no els surt a compte. A la germana del rei i al seu cunyat, Cristina i Iñaki, ja se’ls va ultratjar retirant del nomenclàtor dels carrers de la capital la que va ser breument coneguda com a rambla dels Ducs de Palma, un títol que també han perdut. I ara es troben amb plebeus que rebutgen la invitació a assistir a l’amable recepció (no en reproduïm la llista perquè no hi cap) i amb d’altres que no hi han estat convidats però que s’hi presenten a animar l’acte amb visques (els uns) i xiulades (els altres). Ja sabem que l’adoctrinament de TV3 ha arribat a perjudicar les ments dèbils d’alguns mallorquins que també s’han convertit en colpistes i sediciosos, però fins i tot els que només sintonitzen TVE i Antena 3 hauran de convenir que això, amb Joan Carles i Sofia, no hauria passat mai.

El cas és que Felip VI s’haurà d’acostumar a ser el rei de la bronca, el monarca que divideix i fractura la societat vagi on vagi. El planten les batllesses de Madrid, Barcelona i Girona, el president de la Generalitat diu que ja no és el rei dels catalans i fins i tot hi ha mallorquins que se li insubordinen. Potser té a veure amb tot això, que el CIS no hagi fet cap enquesta sobre el grau d’aprovació que mereix la monarquia espanyola als seus súbdits des de fa més de tres anys, gairebé tants com fa que el successor més preparat de les monarquies europees va accedir al tron amb l’ímpetu d’un elefant (perdó per la broma). Ni el CIS, ni cap empresa demoscòpica, ni cap mitjà de comunicació. Ningú pregunta als espanyols la seva valoració sobre el seu rei i la seva reina. I no és que no els preguntin coses dia sí i dia també. Deu ser que pensen que no cal.