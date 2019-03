Feminazis, diuen precisament ells

No hem vist nazis entre les feministes. Sí que n’hem vist, i a balquena, a les concentracions i mobilitzacions de grups d’ultradreta que després resulta que estan perfectament sincronitzats (no tan sols des del punt de vista ideològic, sinó també operatiu) amb partits polítics com el PP, Ciutadans o Vox, i també amb sectors judicials i policials que els donen cobertura. Nazis o, més ben dit, individus que fan exhibició de la simbologia i la iconografia nazi, i també de la franquista, en manifestacions i actes públics. Els mateixos que treuen a passejar símbols feixistes, o els que els emparen i els donen cobertura, són els que després titllen de feixistes o nazis tots aquells a qui odien, i odien molta gent: tots els que no pensen (és un dir) com ells.

Com en totes les ideologies progressistes, en el feminisme també existeix un sector més vehement, o -com ara s’acostuma a dir- més hiperventilat, que alguns anomenen “radical” però que no sol passar de ser cridaner. També hi són, aquests sectors, en l’ecologisme, en l’independentisme, en el moviment LGTBI i, en general, en tots els moviments de transformació social. Ara bé, solen molestar només en la mesura en què un està disposat a sentir-se molestat. Que coincideix amb la mesura en què a un li pugui molestar que aixequin la veu aquells que habitualment, o des de sempre, havien estat silenciats per la força o per unes dinàmiques socials injustes.

Dit més clar, a molts els molesta que les dones protestin per la senzilla raó que consideren que les dones han d’estar callades. Per intentar fer-les callar, o per degradar-les, les anomenen feminazis. Ara hi ha un nou autobús de l’entitat Hazte Oír que pensa recórrer Espanya (volen ser a Barcelona precisament divendres, el dia de la vaga feminista) amb la clara intenció de provocar tothom que el vegi. El bus du estampada la imatge de Hitler, maquillat amb rímel i pintallavis, i el lema #stopfeminazis. Du també un missatge que denuncia que les lleis de violència de gènere són discriminatòries i demanen al PP, Ciutadans i Vox que les deroguin. No ho demanen a aquests partits per casualitat. Hazte Oír sap que són els partits que, com ells, volen un retrocés fort en els drets de les dones. Els tres partits, no un ni dos. Tots tres.

El missatge és aberrant i no té res a veure amb la llibertat d’expressió, perquè la llibertat d’expressió no admet ser usada per demanar la desprotecció dels drets fonamentals de determinades persones (en aquest cas, la meitat de la ciutadania) i, per tant, l’ensorrament de tota la societat. També és aberrant que es presenti la xacra social de les agressions i els assassinats de dones com una qüestió d’ideologia extremista. El feminisme ha estat sempre i és encara un moviment imprescindible de progrés i cohesió social, perquè reclama igualtat i plenitud de drets per a dones i per a homes, és a dir, per a tots. L’extrema dreta és sempre, per contra, un moviment de regressió, ruptura i putrefacció social. Si perdem això de vista, és que ja ho hem perdut tot.