Feministas en flor

Editorial Lumen ha publicado ya dos de los anunciados y esperados libros infantiles de Adela Turin y Nella Bosnia que tanto éxito han alcanzado en Italia y en Francia. Las autoras alteran el popular “la letra con sangre entra” por el nuevo “la letra con dibujos y desde la infancia entra”, cambiando, además, “la letra”. Esta nueva letra para el público infantil significa un cambio radical en la concepción de los cuentos para niños/as a través de cuyos relatos y personajes marcan ya un línea divisoria, diferenciadora, entre el mundo y caracteres de niños y niñas. Al pequeño lector se le ofrece un amplio universo de complicadas aventuras sobre las que triunfará con inteligencia, fuerza, valor -y, en casos más lamentables, armas-. De mayores seguirán, como no, creyéndoselo pues para eso los educan, para vencedores del mundo que les rodea, incluido el dragón de cuyo poder salvarán a la princesa, que pasará al suyo, pues para eso se educa a las princesas, a las niñas lectoras de relatos donde la protagonista debe ser buena (en lugar de inteligente), bonita (en lugar de fuerte) y dócil (en lugar de valerosa). La nueva letra de Adela Turin y Nella Bosnia elimina estas ancestrales y modélicas divisiones de caracteres. A través de deliciosos y tiernos dibujos, la nueva letra de las autoras entra en las pequeñas lectoras encarnada en familias o sociedades de animales (tortugas, ratones, elefantes…) regidas por las mismas leyes, tabúes y discriminaciones que las humanas, de las que las protagonistas se liberan en una voluntaria elección de libertad. […] Así, en Una catástrofe feliz el poder del padre Ratón, ejecutivo empresarial que en casa no hace más que mandar callar a su esposa e hijos/as relatándoles sus exageradas hazañas y escuchando la radio, desaparece en cuanto, a raíz de una inundación en el hogar en su ausencia, la rata Flora y sus ratoncitos/as se ven obligados a buscar nuevo refugio, que encuentran y disponen a su gusto viviendo una aventura más real, divertida y valerosa que las relatadas por el padre, a quien, tras demostrarle que han sobrevivido por propio esfuerzo sin sus órdenes y agobiante autoridad, permiten vivir en el nuevo hogar a condición de no pretender gozar de más privilegios que los demás miembros de la familia. Divertidas, tiernas, inteligentes narraciones para niñas y provechosas, también en muchos casos, para madres y para mujeres a quienes el Ratón padre, o las historias de princesas, impidió llegar a adultas. Y para niños: que vayan aprendiendo que si princesas y dragones desaparecen de los cuentos y de las mentes femeninas, los príncipes apuestos, valientes y felices quedarán sin empleo.