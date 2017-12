A LA MISSA DEL GALL de la parròquia de Sant Ildefons, a Barcelona, van pregar especialment per algú que hi va cada any, el conseller d’Interior, Joaquim Forn, i per Cuixart, Sànchez i Junqueras. Avui seuran, de pensament, al dinar de Nadal de centenars de milers de cases d’aquest país. Però no podran seure a casa seva. Va ser un insult d’estat que els mantinguessin a la presó dient que eren violents i ha estat una humiliació fer-los passar el Nadal a Estremera. L’estat espanyol continua en la seva cursa autodestructiva. Sisplau, no hi caiguem: demanem als polítics que han de fer el Govern que, per respecte als quatre empresonats, als centenars d’encausats i als milions de votants, escoltin Cuixart, que ha demanat, privat de llibertat, “actuar amb més generositat i sentit d’estat que mai”.