Franco, ¿votaría Sí?

He visto por televisión a varios de los políticos que hacen propaganda constitucional. No a todos. Es imposible estar pendiente de verlos a todos. He tenido la suerte de contemplar las interpretaciones de Tierno Galván, Arias Salgado, Txiqui Benegas, Pilar Brabo, Villar Arregui, Martín Retortillo, Solé Tura, Marcelino Camacho y dos o tres señores más de UCD de cuyo nombre no puedo acordarme. De todos ellos el más actor es Tierno Galván, y se merece el Oscar de la campaña constitucional. Del mismo modo que el Oscar a la mejor propuesta gráfica pro Constitución se lo merece ese PSOE que se convierte en un “sí” sobre la rosa simbólica del socialismo democrático. Me sigue preocupando que UCD no haya aprovechado esta ocasión para desfranquizar al país. Hasta los soviéticos se dieron cuenta de que o se desestalinizaban o el cadáver de Stalin gobernaría el país como convidado de piedra. Los chinos empiezan ahora a desmaoizarse, también conscientes de que hay cadáveres que contaminan las memorias. Hay algunas alusiones en boca de la izquierda, alusiones prudentes para no desestabilizar, supongo. Pero los llamados a desfranquizar y desfranquizarse de una vez son los de UCD y no les sale. Me preocupa. Tal vez la familia no diera el permiso, pero puestos ya a respetar la memoria de Franco, yo le utilizaría como cierta marca de lavadoras utiliza a Ingrid Bergman y Humphrey Bogart en Casablanca. Sacaría a Franco diciendo: “Si quiere acabar con mi autoritarismo, vote sí”.