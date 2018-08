Franquisme estructural

Franquisme és un permís de dues hores de la fiscalia a Dolors Bassa perquè visiti la seva mare malalta sota vigilància policial. Franquisme és el judici-farsa que els espera a ella i als altres presos polítics al novembre. Franquisme és la querella del fiscal Maza i la instrucció del jutge Llarena. Franquisme són les garrotades policials de l'1-O, previ setge de Barcelona per terra, mar i aire, i l'aplicació de l'article 155 de la Constitució espanyola al gust i caprici dels poders de l'Estat. Franquisme són l'article 8 de la mateixa Constitució, que consagra l'exèrcit com a garant de la unitat d'Espanya, i el 3, que consagra el castellà com a llengua obligatòria en detriment de les altres llengües de l'Estat.

Franquisme és la corrupció de tot un sistema polític, des dels regidors d'ajuntaments recòndits fins al cap de l'estat, i rei, designat pel dictador. Franquisme són els empresaris i els banquers corruptors dels governants, asseguts a la dreta del poder des dels temps de la dictadura, i en alguns casos abans. Franquisme és la sentència sobre la Manada, amb tot el que implica, i la vergonyosa connivència de la policia i la justícia amb els grups violents d'extrema dreta. Podríem seguir enumerant herències ben vigents del franquisme llargament, aquests només en són alguns exemples.

El pitjor que li pot passar a una democràcia és integrar i normalitzar el feixisme dins el seu sistema polític, com ha succeït a Espanya en els darrers quaranta anys: el resultat són PP i Ciutadans. El PSOE ha contribuït en gran mesura a permetre que això hagi estat així. No és tard per rectificar, i l'abolició dels honors funeraris a Franco és una mesura imprescindible d'higiene democràtica que s'ha d'aplaudir. Però només és la primera passa.