El Girona i les preferències futbolístiques a Catalunya

COM MÉS VEGADES s’enfronta el Girona al Barça, més es comença a corregir, encara que sigui en proporcions modestes, el repartiment d’afectes futbolístics entre els aficionats als equips catalans, que fa dècades que és cosa de dos i que està indiscutiblement desequilibrat a favor del Barça davant l’Espanyol. És possible que els mateixos seguidors del Girona que ahir van xiular Messi o es van desesperar amb l’àrbitre i amb Ter Stegen encara reservin un espai per al Barça en les seves preferències, però si és manté uns quants anys la continuïtat dels blanc-i-vermells a Primera, es crearan dinàmiques d’adhesió més exclusives i s’afluixaran els nusos passionals amb el Barça. Ara bé, quan al Girona (o al seu entorn) hi ha qui verbalitza l’ambiciós objectiu de convertir-se en el segon equip de Catalunya sap quin espai està atacant. L’Espanyol haurà de repensar la seva posició davant aquesta nova competència.