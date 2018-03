Gols d’amor i de guerra

Al sorprenent empat de l’Augsburg, dilluns, a l’antic Westfalenstadion de Dortmund, hi va contribuir durant 13 minuts un davanter alemany de nom inequívocament anglòfon: Shawn Parker. El seu pare, originari de Virgínia, era un dels gairebé vint mil nord-americans censats a Wiesbaden, ciutat balneari veïna de Magúncia, dues capitals d’estat separades pel Rin, frontera natural entre Hessen i Renània-Palatinat. Wiesbaden acull la base aèria Lucius D. Clay, recentment batejada en record del general a qui es considera l’ideòleg de la reconstrucció alemanya posterior a la Segona Guerra Mundial. L’exèrcit dels EUA controla les instal·lacions des de la captura de la ciutat el març del 1945. Ara la base funciona com a quarter general dels destacaments militars ianquis a Europa, però antigament va ser punt d’escala per a la distribució de provisions al Berlín bloquejat pels soviètics (1948-49), pista d’enlairament per als vols espia sobre Moscou i Leningrad (1956) i, a partir dels 80, lloc de sortida d’avions furtius F-117. El pare de Shawn Parker es va instal·lar a Wiesbaden després dels anys com a serviceman.

Shawn Parker és un dels socis d’un club relativament nombrós: el dels futbolistes alemanys fills de militars de l’exèrcit dels EUA, principalment afroamericans. El pare de John Brooks, central del Wolfsburg crescut al Hertha de Berlín, era un soldat de Chicago destinat a la capital alemanya: el seu fill, per al qual sovint es recupera l’ Ich bin ein Berliner de Kennedy, va néixer el 1993, mesos abans que es desmantellessin la quinzena d’assentaments nord-americans a la ciutat. No va ser fins 20 anys després que es van tancar instal·lacions nord-americanes a Mannheim, on servia Charles Johnson, que va ser jugador de la secció de bàsquet del Bayern: va ser a la capital bavaresa on va venir al món el seu fill Fabian, ara lateral del Mönchengladbach. El veterà migcampista Jermaine Jones, que va jugar l’any passat amb els LA Galaxy, va néixer a Frankfurt en plena Guerra Freda (el 1981): de retorn a casa, a Greenwood (Mississippí), els pares es van divorciar i Jermaine va establir-se de nou a Alemanya amb la seva mare. Timothy Chandler, lateral dret de l’Eintracht, també és fill de pares divorciats: en aquest cas, però, el soldat va deixar dona i criatura a la vora del Main. Un dels pioners del club dels germanoamericans, Felix Magath, va ser abandonat pel seu pare, un soldat porto-riqueny, el 1954.

L’exèrcit va cridar els pares que, en molts casos, van veure com queia el Mur de Berlín. La selecció va reclamar els fills, que van ser incapaços d’ajudar els EUA a classificar-se per al Mundial rus. La importància dels dos fets no pot ser més diferent, però la distància entre l’èxit i el fracàs no pot ser més immensa.