Govern, més que mai

Ara, més que mai, Govern viable i efectiu ja. Des del xoc del 27-O, l’independentisme només s’havia apuntat un gran èxit: la majoria parlamentària del 21-D. Ara té un altre trumfo a la mà, amb la impagable col·laboració del govern espanyol. L’obsessió de Rajoy per dur el conflicte al terreny judicial ha rebentat allà on més li dol a Europa. Durant cinc anys ha insistit que l’independentisme estava aïllat i que ell tenia el suport unànime dels governs europeus. I, tenint en compte les tendències ideològiques dominants a Europa, probablement tenia raó. Però ho va subrogar tot a la justícia i quan el problema ha saltat a l’espai europeu han estat els jutges i no els polítics els qui han decidit. Rajoy es va pensar que un jutge alemany faria el que pensés que complauria Merkel. I ha fet el ridícul. Si no hagués tret el problema de la política hauria pogut capitalitzar qualsevol salt a Europa, però va voler judicialitzar el conflicte i ara li ha arribat la factura.

El marc canvia. Judicialment: els jutges ara saben que els seus plans han atret la mirada internacional. I que, segons el que facin, instàncies més altes els poden picar el crostó. Políticament: el poder institucional espanyol i Rajoy surten molt tocats davant una manifesta debilitat a Europa. I psicològicament: les bones sensacions han saltat de bàndol.

Però, precisament per això, no es pot tornar a perdre el món de vista. Que l’adversari es marqui un gol en pròpia porta no vol dir guanyar el partit. I la realitat de fons no ha canviat: els dirigents sobiranistes segueixen empresonats o a l’exili, les causes seguiran i les relacions de forces són les que són. Si es vol aprofitar aquest èxit per repetir l’enèsim intent d’elegir un inelegible no s’avançarà gens. Es poden fer nous moviments a Europa, però la millor manera d’aprofitar l’ocasió que s’ha presentat és recuperar les institucions ja i fer ús de tots els ressorts disponibles per seguir avançant. Des de la Generalitat s’ha de capitalitzar el canvi de paradigma. I fins i tot si Madrid reaccionés a la brava, per resistir és millor tenir el Govern que no tenir-lo.