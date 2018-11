Gràcies, nois i noies de la Fundació Pere Tarrés

El diari d’avui ha sigut possible gràcies a la participació de nois i noies dels esplais i centres socioeducatius federats a la Fundació Pere Tarrés, que aquest any celebra el seu 60è aniversari.

Hi han participat els esplais Sagrada Família (Barcelona), l’Esquirol (Barberà), Sant Joan (Viladecans), Punt i Seguit (Berga), Mare de Déu de Fàtima (Canovelles), Xiroia (Sants, Barcelona), Lluís Maria Chanut (Sant Roc, Badalona), Itaca (Teià), l’Erol (Mataró), Flor de Neu (Sant Vicenç dels Horts), Fem-nos Amics (Reus), Sant Ignasi (Lleida), Quart Creixent (Cambrils), Costereta (Bell-lloc d’Urgell), la Sagrera (Barcelona), Sant Pere (el Masnou), el Roser (Cerdanyola del Vallès) i Arc Iris de l’Esperit Sant (Barcelona). També hi han participat els centres Can Sant Joan (Montcada i Reixac), la Ribera (Montcada i Reixac), l’Institut Municipal de Serveis Socials de Tarragona, el menjador de l’Escola de Bonavista (Tarragona), el menjador de l’Escola Camp Clar (Tarragona), el menjador de l’Escola Torreforta (Tarragona), el menjador del Col·legi Claret (Valls), la ludoteca La Casa dels Colors (Barcelona), el centre obert El Setrill (Olesa de Montserrat), el centre obert d’Abrera, l’Associació Educativa Nou Quitxalles (l’Hospitalet de Llobregat), el Centre Diari Sant Josep (Sant Vicenç dels Horts), el Centre Obert i d’Esplai Bocins - Fundació La Vinya (l’Hospitalet de Llobregat), el Centre Socioeducatiu Poblenou (Barcelona), el casalet d’estiu Lola Anglada (Lloret de Mar), el Centre Socioeducatiu Poble-sec (Barcelona) i l’Associació Juvenil Barnabitas (Sant Adrià de Besòs).