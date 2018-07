HP i la peixateria

"Les idees estan sobrevalorades, el que fa la diferència és la capacitat de transformar-les en fets", deia ahir Aleix Valls (CEO de Liquid) en les primeres jornades de l'ARA i Ferran Adrià sobre innovació. "L'execució ho és tot", afegia, sempre tocant de peus a terra, davant dels molts emprenedors que volien saber en què consisteix el mètode Sàpiens, desenvolupat per Adrià com una sistematització del seu mètode per innovar, aplicable a tots els àmbits empresarials. Marcel Planellas, d'Esade, afegia que la clau és "la màquina de traduir" la manera de treballar convertint-la en innovació continuada, i Mar Alarcón (SocialCar) advertia que "innovar no és comprar un futbolí". Pluja d'idees i d'experiències en unes jornades al CosmoCaixa per millorar les empreses, l'educació i, en definitiva, el país. En l'àmbit educatiu, en paraules de Boris Mir (Escola Nova 21), "el que necessitem és millorar la qualitat mitjana del sistema, no ocurrències", i ens animava a preguntar-nos seriosament "què és l'èxit escolar". Ferran Adrià va posar la seva pròpia experiència i la de les grans empreses presents al servei dels petits: "Han d'entendre que tenen els mateixos problemes que els grans i que la diferència és només de zeros". En definitiva, ajudar que "l'experiència de la gran empresa arribi al peixater". Ferran Adrià, el millor cuiner del món, és inspirador perquè té credibilitat quan diu que "els somnis són possibles".