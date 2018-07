¡Hasta las plantas!

Hallo en un libro de Jean Cocteau, una observación que obliga a reflexionar una vez más sobre los conceptos de moralidad e inmoralidad de textos y de imágenes -eterno tema de discusión entre el mundo y los artistas-. Todos ustedes saben, o sospechan, que la censura francesa de películas dista de ser rigurosa ni maniática. Sin embargo, no hace mucho tiempo impuso el veto a la proyección de un documental que, a primera vista, no podía ofender a nadie. Se trataba de una serie de episodios de la vida vegetal tomados con infinita paciencia y proyectados luego con aceleración suficiente para que el espectador se hiciese cargo de los movimientos que desarrollan las plantas en su silenciosa y aparentemente casta existencia. Lo sorprendente, lo inesperado, es que tales movimientos resultasen de una obscenidad notoria, aunque en el fondo, claro está, eran inocentes, como lo es, o suponíamos que era, la naturaleza en su prístina espontaneidad. Sabíamos ya que la vida animal era un espectáculo horrible en que la ferocidad más desenfrenada, la lascivia más sádica, se combinaban con la torpeza más insistente y abrumadora. ¿Tienen ustedes idea de lo que son los amores de la manta religiosa o de determinadas arañas? ¿Saben a qué extremos llegan padres, madres, e hijos, en el orden de los insectos o de los reptiles? ¿Creen que todo es gentil y risueño en la vida de los pájaros de colores? Aunque ya lo supieran y estuvieran persuadidos de que el reino animal es horroroso e inmundo, podía quedarles a ustedes la consoladora idea de que el mundo de las plantas, con sus relaciones aéreas y casi siempre a distancia, con sus flores encantadoras, con sus frutos deliciosos, conservaría para los hijos de Eva y a despecho de la fatídica manzana, un encanto puro e inocente. Y no es así. Ya lo ven. Basta precipitar el ritmo de la vida vegetal, quitarle su aparente sosiego, para que nos revele su intrínseca malignidad y descaro.