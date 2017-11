Hem de tornar a cridar que no tenim por

L’AGRESSIÓ A MATARÓ al final d’una manifestació amb rojigualdas, les esvàstiques (!) i els 155 pintats al monument de Verdaguer a Folgueroles són mostres de la ultradreta envalentida per l’“ A por ellos ” de l’Estat. (Per cert, detindran algú els Mossos?) Torna l’anticatalanisme atàvic, que explica els abusos policials contra el Govern empresonat a Madrid. El líder dels socialistes belgues i ex primer ministre va afirmar ahir que Rajoy es comporta com un “franquista autoritari”. Ara “resistència” no pot ser la consigna. Després dels atemptats del 17 d’agost vàrem cridar “No tinc por!” Si Espanya és un estat de dret (com proclamen), si Europa els mira de reüll, ara no podem tenir por. Cal guanyar les eleccions i buscar acords l’endemà entre sobiranistes i favorables al referèndum amb la força que dona la majoria i la generositat a què obliga l’emergència nacional en què vivim.