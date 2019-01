Herois de la nostra generació

Soc molt fan de Vince Carter. Tinc la samarreta de quan jugava als Toronto Raptors, continuo pensant que el concurs d’esmaixades del 2000 és el millor de la història i quan estic avorrit em poso el documental The Carter effect a Netflix. Els últims anys la meva admiració ha crescut encara més, ja que és l’únic jugador de la NBA en actiu més vell que jo. Vaig evitar amb solvència la crisi dels 40, però el dia que el mític dorsal 15 dels Atlanta Hawks plegui, m’agafarà una depressió.

Admiro profundament la gent que continua practicant esports d’equip a aquestes altures de la seva vida. El cap de setmana ens deixa un altra història exemplar, la de Pedro Cuesta. El badaloní, de 41 anys, va ser designat dissabte com a millor jugador (MVP) de l’All-Star de Copa Catalunya que es va celebrar a Manresa. L’aportació del jugador del Badalonès Fruits Secs Corbera, autèntic líder del seu combinat, va ser de 17 punts i 6 rebots.

“Em queda energia per jugar. Si la feina m’ho permet, seguiré jugant fins que una lesió o alguna cosa d’aquestes que no pots controlar m’aturi. Em sento bé i amb moltes ganes. Tinc corda per a estona”, diu Cuesta, que va disputar els últims minuts del partit d’exhibició com si d’un duel oficial es tractés. Amb la mateixa intensitat i concentració. “Sempre que surto a jugar intento competir al màxim, donar-ho tot i guanyar. És un orgull participar en un esdeveniment així, un dia de festa”.

Coneixedor de diferents categories estatals, Cuesta beneeix aquesta renovada Copa Catalunya que porta anys agafant embranzida i que dissabte i diumenge va convertir el Nou Congost en l’autèntic epicentre del bàsquet català. “Té un gran nivell de joc, amb una barreja interessant de joves i veterans. La categoria és molt competitiva i, a més, la promoció que se’n fa és molt bona. Els jugadors hem notat l’impuls i tothom parla dels partits que retransmet La Xarxa. Quan sortim a jugar, ens encanta veure els pavellons plens”, analitza.

El Badalonès Fruits Secs Corbera és una de les grans sensacions de la temporada i ja acumula 10 victòries. “Anem segons del nostre grup i estem fent una bona temporada. Portem un grapat de victòries consecutives i tenim una bona defensa, de les millors de la competició. Hem fet un bloc sòlid”, opina Cuesta, que fa uns anys va disputar a la presó de La Roca d’Alcatraz el torneig mundial d’un contra un.